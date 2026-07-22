Rajasthan: पालिकाध्यक्ष बनाने के नाम पर 60 लाख लेने का आरोप, कांग्रेस MLA बोले- राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास

पीलीबंगा। कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपकर नगर पालिका अध्यक्ष बनाने के नाम पर 60 लाख रूपए अमानत के रूप में लेकर वापस नहीं लौटाने, अभद्र व्यवहार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने और परिवार की सुरक्षा की मांग की गई है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगर पालिका में कांग्रेस की पूर्व पार्षद शारदा पूनियां ने परिवाद में आरोप लगाया कि कस्बे की कुम्हार धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस मंडल की बैठक के बाद शारदा पूनियां और उनके पुत्र सूर्यप्रकाश पूनियां ने विधायक से जून 2025 में कथित रूप से अमानत के तौर पर दिए गए 60 लाख रुपए वापस मांगे।