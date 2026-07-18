Hanumangarh : हनुमानगढ़ में हथकढ़ शराब मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने मक्कासर गांव पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। इस संबंध में आबकारी प्रहराधिकारी की रिपोर्ट पर जंक्शन थाने में 2 व्यक्तियों के खिलाफ शुक्रवार रात मामला दर्ज कराया गया। जानकारी के अनुसार आबकारी निरोधक दल के प्रहराधिकारी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ फरार आरोपी दीपचंद उर्फ दीपा को पकड़ने शुक्रवार शाम मक्कासर गांव पहुंचे थे। आरोपी के घर पर पूछताछ के बाद टीम वापस लौट रही थी, तभी विक्रम सिंह व एक अन्य ने सरकारी वाहन पर हमला कर दिया।