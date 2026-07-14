Hanumangarh: शादी-ब्याह समेत इन आयोजनों में बिना FSSAI लाइसेंस नहीं परोस सकेंगे भोजन, नए नियम लागू

विभाग की ओर से जिले के सभी हलवाई, कैटर्स एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के कार्य करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैरिज गार्डन, बैंक्वेंट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां केवल लाइसेंसधारी खाद्य व्यवसाय संचालक ही सेवाएं देंगे।