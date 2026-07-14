14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Hanumangarh: शादी-ब्याह समेत इन आयोजनों में बिना FSSAI लाइसेंस नहीं परोस सकेंगे भोजन, नए नियम लागू

हनुमानगढ़ जिले में शादी-ब्याह, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में अब बिना FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण वाले हलवाई और कैटर्स भोजन तैयार या परोस नहीं सकेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नई एसओपी लागू की है। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले कैटर्स का लाइसेंस, स्थल, समय और अतिथियों की जानकारी देनी होगी।
2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Arvind Rao

Jul 14, 2026

FSSAI license

विवाह समारोह में भोजन परोसते वेटर्स (फोटो प्रतीकात्मक)

हनुमानगढ़: शादी-ब्याह की दावत हो या धार्मिक और सामाजिक आयोजन, केवल स्वादिष्ट भोजन बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। भोजन परोसने से पहले उसके पीछे वैध दस्तावेज भी होने जरूरी होंगे। हनुमानगढ़ जिले में अब बिना एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण वाले हलवाई और कैटरर सार्वजनिक आयोजनों में भोजन तैयार या परोस नहीं सकेंगे।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करते हुए आयोजकों, कैटर्स और आयोजन स्थल संचालकों की जवाबदेही तय कर दी है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई होगी।

सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशों के तहत जिले में विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों में खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।

आयोजन से पहले आयोजक अथवा कैटरर को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थल, आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, कैटरर का नाम, एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या, संभावित अतिथियों की संख्या तथा भोजन तैयार व परोसने के स्थान की जानकारी संबंधित अभिहित अधिकारी को देनी होगी।

फूड इंस्पेक्टर पहुंचेंगे जांच को

बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोखिम आधारित निरीक्षण करेंगे। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन की जांच होगी। आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जाएंगे।

किया जाएगा सत्यापन

विभाग की ओर से जिले के सभी हलवाई, कैटर्स एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के कार्य करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैरिज गार्डन, बैंक्वेंट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां केवल लाइसेंसधारी खाद्य व्यवसाय संचालक ही सेवाएं देंगे।

आयोजकों को पहले देनी होगी यह जानकारी

  • कार्यक्रम की तिथि, समय और स्थान।
  • आयोजक का नाम व मोबाइल नंबर।
  • कैटर्स/हलवाई का नाम एवं एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या।
  • संभावित अतिथियों की संख्या।
  • भोजन तैयार करने और परोसने का स्थान।

इनकी भी जिम्मेदारी तय

  • मैरिज गार्डन, होटल, बैंक्वेंट हॉल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालक केवल वैध लाइसेंसधारी कैटर्स को ही अनुमति देंगे।
  • विभाग मांगने पर आयोजन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
  • बड़े आयोजनों में निरीक्षण के दौरान सहयोग करना होगा।

Balotra: अधूरी रह गई सिंदूर की लाज, छिन गया बुढ़ापे का सहारा; हादसे ने गांव के 5 लाल छीने, 3 अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे

ये भी पढ़ें
Balotra Road Accident News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 03:44 pm

Published on:

14 Jul 2026 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh: शादी-ब्याह समेत इन आयोजनों में बिना FSSAI लाइसेंस नहीं परोस सकेंगे भोजन, नए नियम लागू

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh: माएं बोलीं- दुआओं से मांगा था बेटा, हमारे बच्चों को ‘मार डाला’; हनुमानगढ़ में गली-गली बिक रहा नशा

Hanumangarh Drug Menace
हनुमानगढ़

Rajasthan: 19 साल के इकलौते बेटे की मौत, करंट ने ले ली जान, अगले महीने कनाडा जाने वाला था

Youth Died Due To Electric Shock
हनुमानगढ़

Rajasthan: 4 बच्चों की मां को भगाकर ले गया सरकारी शिविर में शादी करने की प्रार्थना लेकर आया युवक-परिजनों ने लगाया आरोप

Hanumangarh News
हनुमानगढ़

राजस्थान: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 50 करोड़ की रंगदारी के लिए कारोबारी की फैक्ट्री पर बरसाई थी गोलियां

Lawrence Bishnoi Gang
हनुमानगढ़

Hanumangarh: 12वीं के छात्र की हत्या कर शव नहर में फेंका, लड़की से विवाद के चलते 2 दोस्त ही निकले कातिल

Hanumangarh Murder
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.