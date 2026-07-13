Rajasthan: 19 साल के इकलौते बेटे की मौत, करंट ने ले ली जान, अगले महीने कनाडा जाने वाला था

प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ के संगरिया में ढाणी चक 1 डीएलपी गांव नाथवाना निवासी हरमन सिंह (19) पुत्र कुलवंत सिंह जटसिख खेत में पानी निकालने के लिए मोटर चलाने गया था। इसी दौरान मोटर के स्टार्टर में तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि स्टार्टर लगाते समय उसमें से धुआं निकलने लगा। परिजनों ने इसे सामान्य खराबी समझते हुए मिस्त्री को बुलाने की बात कही लेकिन कुछ ही देर बाद हरमन सिंह करंट की चपेट में आ गया।