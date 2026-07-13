13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: 19 साल के इकलौते बेटे की मौत, करंट ने ले ली जान, अगले महीने कनाडा जाने वाला था

Youth Died Due To Electric Shock: राजस्थान के नाथवाना गांव में खेत में सिंचाई के दौरान करंट लगने से 19 साल के हरमन सिंह की मौत हो गई। युवक अगले महीने कनाडा जाने वाला था और उसका वीजा भी लग चुका था। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया।
2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Akshita Deora

Jul 13, 2026

Youth Died Due To Electric Shock

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

जिस घर में अगले महीने बेटे के कनाडा रवाना होने की तैयारियां चल रही थीं वहां अब मातम पसरा हुआ है। बेहतर भविष्य के सपने संजोए 19 साल के युवक की खेत में सिंचाई के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ के संगरिया में ढाणी चक 1 डीएलपी गांव नाथवाना निवासी हरमन सिंह (19) पुत्र कुलवंत सिंह जटसिख खेत में पानी निकालने के लिए मोटर चलाने गया था। इसी दौरान मोटर के स्टार्टर में तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि स्टार्टर लगाते समय उसमें से धुआं निकलने लगा। परिजनों ने इसे सामान्य खराबी समझते हुए मिस्त्री को बुलाने की बात कही लेकिन कुछ ही देर बाद हरमन सिंह करंट की चपेट में आ गया।

करंट लगने से हुई मौत

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता और बहन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

अगले महीने जाने वाला था विदेश

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर गोदारा ने बताया कि हरमन सिंह मेहनती और मिलनसार स्वभाव का युवक था। परिजनों ने बताया कि उसका कनाडा का वीजा लग चुका था और अगले महीने वह विदेश जाने वाला था। घर में उसके नए जीवन की शुरुआत को लेकर तैयारियां चल रही थीं। परिवार को उम्मीद थी कि बेटा विदेश जाकर अपने और परिवार के सपनों को पूरा करेगा, लेकिन अचानक हुए हादसे ने सभी उम्मीदों को तोड़ दिया।

इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

हरमन सिंह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक छोटी बहन है। बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए ग्रामीण और रिश्तेदार लगातार पहुंच रहे हैं। गांव में हरमन सिंह की मौत को लेकर गहरा दुख व्याप्त है।

जगन गुर्जर हत्याकांड: धरने की चेतावनी के बाद इन मांगों पर बनी सहमति, SHO लाइन हाजिर

ये भी पढ़ें
Jagan Gurjar news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 09:00 am

Published on:

13 Jul 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: 19 साल के इकलौते बेटे की मौत, करंट ने ले ली जान, अगले महीने कनाडा जाने वाला था

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 4 बच्चों की मां को भगाकर ले गया सरकारी शिविर में शादी करने की प्रार्थना लेकर आया युवक-परिजनों ने लगाया आरोप

Hanumangarh News
हनुमानगढ़

राजस्थान: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 50 करोड़ की रंगदारी के लिए कारोबारी की फैक्ट्री पर बरसाई थी गोलियां

Lawrence Bishnoi Gang
हनुमानगढ़

Hanumangarh: 12वीं के छात्र की हत्या कर शव नहर में फेंका, लड़की से विवाद के चलते 2 दोस्त ही निकले कातिल

Hanumangarh Murder
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़: फर्जी नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार नहर में गिरी, डमी नोट और दस्तावेज बरामद; गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

Hanumangarh News
हनुमानगढ़

राजस्थान: थाने पर ग्रेनेड से हमले का था प्लान, पाकिस्तानी आतंकी से संपर्क, युवक गिरफ्तार

hanumangarh youth arrested
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.