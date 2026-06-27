राजस्थान: थाने पर ग्रेनेड से हमले का था प्लान, पाकिस्तानी आतंकी से संपर्क, युवक गिरफ्तार

एसपी मीना ने बताया कि आरोपी क्रिश मूलत: दरभंगा, बिहार का रहने वाला है। उसका परिवार करीब 30 वर्षों से हनुमानगढ़ में कर रहा है। उसका पिता दिहाड़ी मजदूरी करता है। क्रिश का मामा रायसिंहनगर में रहता है। आतंकी को भेजने के लिए आरोपी क्रिश अपने मामा के पास रायसिंहनगर गया और वहां के थाने के वीडियो, फोटो बनाए। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का गैंगस्टर/आतंकी है जो भारत में आतंक फैलाने के लिए सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बनाता है। यह फॉलोवर्स उसके लिए सेल के रूप में सक्रिय रहकर भारत में उसकी गतिविधियों में सहयोग करते हैं।