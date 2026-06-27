Rajasthan : जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध मामले में आरोपी बबीता स्पेशल कोर्ट में पेश, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजी गई

Rajasthan : जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित जासूसी मामले की आरोपी बबीता उर्फ़ खदीजा को आज शनिवार को ATS ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी बबीता उर्फ़ खदीजा को ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। इस दौरान बबीता धाकड़ उर्फ़ खदीजा अपना चेहरा छिपाती नजर आई। एटीएस ने बबीता को 7 दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि आज पूरी होने के बाद उसे न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11 जयपुर महानगर द्वितीय कोर्ट में पेश किया गया। जहां से स्पेशल कोर्ट ने बबीता को जेल भेज दिया।