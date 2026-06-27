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Jaipur News : ‘राजूराम और सुरेश ने मारा’, शेयर कारोबारी की मौत से ठीक पहले दोस्तों ने किया FB Live, अब खुलेगा राज़

जयपुर के नारायण विहार में शेयर मार्केट कारोबारी गुरु प्रसाद की होटल में संदिग्ध मौत। विसरा रिपोर्ट खोलेगी राज। दोस्तों के डिलीटेड फेसबुक लाइव से मची सनसनी।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jun 27, 2026

Jaipur Share Market Trader Guru Prasad Chaudhary Hotel Death Update 2026

Jaipur Share Market Trader Death Case Pic

जयपुर के नारायण विहार इलाके में स्थित एक होटल के कमरे से शेयर बाजार के ट्रेडर गुरु प्रसाद चौधरी का शव मिलने के बाद से सनसनी फैली हुई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन अत्यधिक शराब के सेवन और सोची-समझी हत्या (Murder) दोनों ही कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर बेहद बारीकी से तफ्तीश कर रहा है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के मुताबिक, वैशाली नगर के गांधी पथ, नित्यानंद नगर निवासी 38 वर्षीय शेयर कारोबारी गुरु प्रसाद चौधरी मंगलवार रात को एक होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। इस घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की विसरा जांच रिपोर्ट पर निर्भर है।

होटल में शराब पार्टी, ऐसे सामने आया पूरा मामला

पुलिस की प्रारंभिक विधिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मृतक गुरु प्रसाद चौधरी पिछले 2 दिनों से अपने 5 से 6 खास दोस्तों के साथ नारायण विहार की होटल में ठहरे हुए थे। वहां लगातार शराब पार्टी चल रही थी।

मंगलवार देर रात को जब होटल के स्टाफ ने अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा, तो वे अंदर गए। अंदर बेड पर गुरु प्रसाद अचेत और बेजान हालत में पड़े हुए थे।

घटना की सूचना मिलते ही जब परिजन होटल पहुंचे, तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का दावा है कि गुरु प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और कमरे के फर्श व दीवारों पर खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे।

'राजूराम और सुरेश ने सोते हुए मारा' : डिलीटेड फेसबुक लाइव

इस संदिग्ध मौत के मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब घटना के बाद मौके से फरार हुए दोस्तों का एक कथित फेसबुक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, आरोपियों ने इस वीडियो को बाद में तुरंत फेसबुक से डिलीट भी कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इसकी डिजिटल कॉपी बरामद कर ली है।

इस कथित फेसबुक लाइव वीडियो में चौंकाने वाले दावे किए गए थे। चलती गाड़ी में बैठे दोस्तों ने लाइव आकर कथित तौर पर कहा कि "होटल के कमरे में जब गुरु भाई सो रहे थे, तब राजूराम (राजेश कुमावत उर्फ राजू) ने उन्हें मारा। उसके बाद सुरेश (सुरेश गुर्जर) ने भी उनके साथ मारपीट की।" इस वीडियो के सामने आने के बाद परिजनों का शक यकीन में बदल गया है कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या है।

विसरा रिपोर्ट से साफ होगी मौत की असली वजह

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी साउथ राजर्षि राज के विधिक आदेश पर डॉक्टरों के एक विशेष मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि, प्राथमिक तौर पर शरीर में अत्यधिक अल्कोहल की मात्रा होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके कारण डॉक्टरों ने मौत के सटीक कारणों पर अपना अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

विसरा के नमूने सुरक्षित: डॉक्टरों ने मृतक गुरु प्रसाद के आंतरिक अंगों के सैंपल लिए हैं, जिन्हें सुरक्षित सील कर नारायण विहार थाना पुलिस को सौंपा गया है।

एफएसएल जांच की तैयारी: पुलिस इन विसरा सैंपलों को राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में केमिकल एनालिसिस के लिए भेज रही है। विसरा रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि क्या गुरु प्रसाद को शराब के साथ कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था या मौत की असली वजह अंदरूनी चोटें थीं।

फरार दोस्तों की सरगर्मी से तलाश: पुलिस ने पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत पर हत्या का विधिक मामला दर्ज कर लिया है। नामजद आरोपी राजेश कुमावत उर्फ राजू और सुरेश गुर्जर सहित पार्टी में शामिल अन्य सभी फरार दोस्तों की धरपकड़ के लिए साइबर सेल और पुलिस की 3 विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

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Published on:

27 Jun 2026 10:33 am

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