Jaipur News : ‘राजूराम और सुरेश ने मारा’, शेयर कारोबारी की मौत से ठीक पहले दोस्तों ने किया FB Live, अब खुलेगा राज़

जयपुर के नारायण विहार इलाके में स्थित एक होटल के कमरे से शेयर बाजार के ट्रेडर गुरु प्रसाद चौधरी का शव मिलने के बाद से सनसनी फैली हुई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन अत्यधिक शराब के सेवन और सोची-समझी हत्या (Murder) दोनों ही कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर बेहद बारीकी से तफ्तीश कर रहा है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के मुताबिक, वैशाली नगर के गांधी पथ, नित्यानंद नगर निवासी 38 वर्षीय शेयर कारोबारी गुरु प्रसाद चौधरी मंगलवार रात को एक होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। इस घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की विसरा जांच रिपोर्ट पर निर्भर है।