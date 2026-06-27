जयपुर के खोह नागोरियान में नशेड़ी बेटे ने की मां की बेरहमी से हत्या, 2 दिन से घर में मचा रहा था उत्पात

मृतका के अन्य बेटों ने पुलिस को बताया कि वे सुबह मजदूरी पर गए थे। दोपहर करीब 12 बजे एक रिश्तेदार ने उन्हें फोन कर इस अनहोनी की जानकारी दी। रिश्तेदार के मुताबिक, वारदात से कुछ देर पहले पन्नी देवी ने घबराए हुए स्वर में उसे फोन किया था और कहा था, अनिल ने मुझे घर में बंद कर रखा है, वह मुझे मार देगा। इसके ठीक बाद उनका फोन कट गया और स्विच ऑफ हो गया। जब तक परिजन घर पहुंचे, तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी।