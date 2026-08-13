Rajasthan: ‘लक्खी पदयात्रा की तैयारियों में अव्यवस्था’, अशोक गहलोत बोले- हिंदू धर्म की राजनीति करने वाली BJP का सच आया सामने

जुबां पर कल्याणधणी के जयकारे, आंखों में दर्शन की आस। 18 अगस्त से लाखों श्रद्धालु इसी भाव के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी करीब 90 किलोमीटर की लक्खी पदयात्रा पर ताड़केश्वर महादेव मंदिर से निकलेंगे। टोंक जिले के डिग्गी स्थित कल्याणधणी मंदिर तक पहुंचने की इस राह में श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ थकान, छालों की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि टूटी सड़कों, बारिश से बने गड्‌ढ़ों और निर्माण कार्यों से भी सामना होगा। जयपुर के अलावा टोंक, दौसा, अजमेर, सवाई माधोपुर, नागौर और सीकर सहित प्रदेशभर से 9 लाख से अधिक श्रद्धालु निकलेंगे। पदयात्रा 22 अगस्त को डिग्गी पहुंचेगी।