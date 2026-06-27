मोमोज विक्रेता रेशु गुप्ता मामले में खाचरियावास का अल्टीमेटम, 24 घंटे में सहायता नहीं मिली तो CM आवास का करेंगे घेराव

Jaipur Reshu Gupta Case: राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान गर्म पानी से झुलसी मोमोज विक्रेता युवती रेशु गुप्ता का मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। इस घटना को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार पर हमलावर है। शनिवार को इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्किल पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।