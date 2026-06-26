Jaipur VIP Movement Case : मोमोज गर्ल रेशु गुप्ता मामले ने पकड़ा तूल, जूली-शर्मा मिले, गहलोत बोले-बनाया जा रहा दबाव

इस पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, "सरकार से मेरा सवाल है कि क्या गरीब होना गुनाह है? VIP मूवमेंट के नाम पर आप गरीबों को कुचलने का काम करते हैं। यह सरकार का काम नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि मैंने सारा काफिला छोड़ दिया है। VIP मूवमेंट के नाम पर एक बच्ची की जिंदगी खराब हो गई और उसका आधा शरीर जल गया है। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। इस सबके बाद सरकार की ओर से कोई मदद और मुआवजा नहीं दिया गया है।. मैं कहना चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए।