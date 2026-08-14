jaipur Murder: कैदी गंगासहाय हत्याकांड की साजिश रचने वाला आयुष गिरफ्तार, नेपाल से लौटते ही पुलिस ने दबोचा

जयपुर। करणी विहार इलाके में धावास रोड पर सांगानेर खुली जेल के कैदी गंगासहाय कुमावत की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता आयुष गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। मोती डूंगरी निवासी आयुष वारदात से पहले ही नेपाल भाग गया था। करीब 12 दिन तक मोबाइल बंद कर फरारी काटने के बाद शुक्रवार को जयपुर स्थित घर लौटते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।