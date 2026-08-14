14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

jaipur Murder: कैदी गंगासहाय हत्याकांड की साजिश रचने वाला आयुष गिरफ्तार, नेपाल से लौटते ही पुलिस ने दबोचा

जयपुर के करणी विहार इलाके में गोली मारकर कैदी गंगासहाय कुमावत की हत्या के मामले में पुलिस ने साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी आयुष गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के लिए आयुष ने हिस्ट्रीशीटर बुआ के बेटे से तीन पिस्टल ली थी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Aug 14, 2026

jaipur murder

Jaipur Murder: गिरफ्तार आरोपी आयुष गुर्जर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। करणी विहार इलाके में धावास रोड पर सांगानेर खुली जेल के कैदी गंगासहाय कुमावत की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता आयुष गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। मोती डूंगरी निवासी आयुष वारदात से पहले ही नेपाल भाग गया था। करीब 12 दिन तक मोबाइल बंद कर फरारी काटने के बाद शुक्रवार को जयपुर स्थित घर लौटते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि हत्या की पूरी साजिश आयुष ने रची थी। उसने अपने परिचितों और दोस्तों को हत्या के लिए तैयार किया और वारदात के बाद खुद नेपाल चला गया। पुलिस को उसके जयपुर लौटने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसके बाद टीम ने उसके घर के आसपास निगरानी बढ़ा दी और घर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया।

हिस्ट्रीशीटर से ली तीन पिस्टल

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आयुष ने हत्या के लिए अपनी बुआ के बेटे और कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर कन्हैयालाल गुर्जर से तीन पिस्टल ली थीं। इसके बाद उसने झारखंड निवासी दोस्त सोनू रजक और मोती डूंगरी निवासी अमित राणा को दोस्ती का वास्ता देकर हत्या के लिए तैयार किया। दोनों शूटरों ने ही धावास रोड पर गंगासहाय को गोली मारी थी।

पिता की हत्या का बदला लेने की साजिश

पुलिस जांच के अनुसार गंगासहाय कुमावत ने वर्ष 2018 में आयुष के पिता महेंद्र गुर्जर की हत्या की थी। इसी पुरानी रंजिश और बदले की भावना में आयुष ने गंगासहाय की हत्या की साजिश रची। उसने पहले उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई और फिर हथियारों की व्यवस्था कर अपने साथियों को वारदात के लिए तैयार किया।

तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार

गौरतलब है कि घटना के बाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर कन्हैयालाल गुर्जर, शूटर सोनू रजक और अमित राणा को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आयुष का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस को उसकी लोकेशन नेपाल में मिलने के बाद से वह लगातार मोबाइल बंद रखे हुए था।

यह वीडियो भी देखें :

खुली जेल में सजा काट रहा था गंगासहाय

गंगासहाय कुमावत वर्ष 2018 में महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अच्छे आचरण के चलते मई 2025 में उसे सांगानेर खुली जेल में शिफ्ट किया गया था। वह दिन में अपने घर आता-जाता और शाम को बाइक से वापस खुली जेल लौटता था। इसी दौरान धावास रोड पर बाइक से जाते समय बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया था।

पुलिस के अनुसार अब आयुष से हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों, हथियारों की सप्लाई और वारदात से जुड़ी अन्य कड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि तीनों पिस्टल उसे कहां से मिलीं और हत्या के लिए कितनी रकम तय हुई थी।

Jaipur Murder: मर्डर केस में सजा काट रहे कैदी की गोली मारकर हत्या, दिनदहाड़े वारदात

ये भी पढ़ें
jaipur murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 11:05 pm

Published on:

14 Aug 2026 11:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / jaipur Murder: कैदी गंगासहाय हत्याकांड की साजिश रचने वाला आयुष गिरफ्तार, नेपाल से लौटते ही पुलिस ने दबोचा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: प्रिंस सोनी के न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च, मां बोली- बस जानना है बेटे की मौत का सच, संघ ने चेताया

jaipur mother nirmala devi said just wanted know prince soni death truth
जयपुर

Rajasthan Nikay Elections : स्थानीय निकाय चुनाव के लिए BJP ने हरीश द्विवेदी को बनाया प्रभारी, 5 सह-प्रभारी नियुक्त

rajasthan nikay elections bjp appoint harish dwivedi incharge 5 co incharges
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में 2 हाईवे होंगे फोरलेन, केंद्र ने ₹2,386 करोड़ किए मंजूर, सीएम भजनलाल ने जताया आभार

rajasthan 2 highways be four lane 2386 crore rupees approved
जयपुर

जयपुर में दूधवाला निकला पेपर लीक माफिया का एजेंट, JEN भर्ती 2020 मामले में SOG ने दबोचा, 14 लाख में करता था डील

paper leak accused abhishek
जयपुर

PATRIKA PODCAST : इच्छा: कर्म शृंखला का बन्धन

patrika podcast
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.