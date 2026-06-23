Jaipur News : ‘… वो खौलता पानी फेंक गए’, सीएम सिक्योरिटी के नाम पर झुलसी रेशु ने ‘पत्रिका’ से साझा किया दर्द

"मैंने बहुत मिन्नतें कीं, पर वो नहीं पसीजे, और खौलता पानी फेंककर ताउम्र का दर्द दे गए...''। असहनीय दर्द और पीड़ा झेल रही रेशु गुप्ता इतना कहते ही रोने लगती है। ना चाहकर भी वो उस खौफनाक दिन को याद करते हुए सिसक उठती है। गहरे मानसिक सदमे से जूझ रही रेशु गुप्ता ने 'पत्रिका' से बातचीत में अपना ये दर्द साझा किया है। उसने बताया कि वो हर दिन की तरह 19 जून की शाम को अपना फूड कार्ट लगा रही थी। इसी दौरान अचानक कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा व वीआईपी रूट का हवाला देते हुए जबरन हमारे फ़ूड कार्ट को हटाने लग गए।