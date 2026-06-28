Jaipur 6AM : जयपुर 6AM की अनोखी पहल, सुबह-सुबह ऊर्जा, उत्साह और पॉजिटिव वाइब्स से भरा शहर

सुबह 6 से 8 बजे तक जवाहर सर्कल स्थित पत्रिका गेट पर टीम मित्राय के संयोजन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सामूहिक योग के जरिए दिन की ऊर्जावान शुरुआत हुई। डॉ. विनीत शर्मा और रश्मि शर्मा ने प्रतिभागियों को संगीत के बीच योगाभ्यास कराते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। यहां पर संगीत और संस्कृति की रंगत देखने को मिली। फिल्म और वेब सीरीज में अभिनय कर चुके टीटू वर्मा ने अपनी गायिकी से माहौल को सुरमय बनाया।