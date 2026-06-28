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राजस्थान में रेलवे लेगा 4 दिन का ‘मेगा ब्लॉक’, 6 ट्रेनें रद्द- तो 30 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, देखिए पूरी लिस्ट

जयपुर मंडल के मंडावरिया-किशनगढ़ के बीच रेलवे का 4 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक। 30 ट्रेनें प्रभावित, 6 पूरी तरह रद्द। सफर से पहले देखें लिस्ट।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jun 28, 2026

Jaipur Railway Traffic Block 30 Trains Cancelled Route Change October 2026

AI PIC

राजस्थान के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शुमार जयपुर जंक्शन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी अलर्ट सामने आया है। यदि आप आने वाले अक्टूबर महीने की 23 से लेकर 26 तारीख के बीच रेल सफर की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें। जयपुर रेल मंडल के मण्डावरिया-किशनगढ़ रेलवे स्टेशनों के मध्य आवश्यक तकनीकी और ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते रेलवे ने 4 दिनों का बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। इस विधिक निर्णय से त्योहारों के इस सीजन में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के सफर पर सीधा प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।

23 से 26 अक्टूबर 2026 तक रहेगा ब्लॉक

उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस तकनीकी कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से अलग-अलग तारीखों को कई मुख्य रूट की ट्रेनों को पूरी तरह से पटरी से दूर रखा जाएगा।

पूर्ण रूप से रद्द रहने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

25 अक्टूबर 2026: जयपुर-मारवाड़-जयपुर स्पेशल ट्रेन, अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस और दौराई-गोड्‌डा एक्सप्रेस अपने प्रारम्भिक स्टेशन से पूरी तरह रद्द रहेंगी।

26 अक्टूबर 2026: सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से संचालित नहीं होगी।

27 अक्टूबर 2026: गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस ट्रेन भी तकनीकी ब्लॉक के असर के चलते पूरी तरह निरस्त रहेगी।

जयपुर जंक्शन नहीं आएंगी ये गाड़ियां

ब्लॉक के दौरान जयपुर शहर के मुख्य जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर उन्हें खातीपुरा, फुलेरा और अजमेर स्टेशनों तक ही सीमित कर दिया है।

खातीपुरा स्टेशन से चलने वाली ट्रेनें

जयपुर के नजदीक स्थित खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन से इन ट्रेनों का संचालन होगा, जो जयपुर और अजमेर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी:

जम्मूतवी-अजमेर एक्सप्रेस (24 अक्टूबर): यह ट्रेन खातीपुरा स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी।

अजमेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (25 अक्टूबर): यह ट्रेन अजमेर की बजाय खातीपुरा स्टेशन से ही बनकर चलेगी।

आगराफोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस: इसका संचालन भी खातीपुरा स्टेशन से ही किया जाएगा।

नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस: देश की सबसे वीआईपी ट्रेनों में शामिल यह शताब्दी एक्सप्रेस भी अजमेर-दौराई के बजाय खातीपुरा स्टेशन से ही अपनी आवाजाही करेगी।

अजमेर और फुलेरा स्टेशन से संचालन

हैदराबाद-जयपुर ट्रेन (23 अक्टूबर): यह ट्रेन जयपुर नहीं आकर अजमेर स्टेशन तक ही चलेगी।

जबलपुर-अजमेर ट्रेन (24 अक्टूबर): यह गाड़ी भी अजमेर से ही संचालित होगी और अजमेर से जयपुर के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस (25 अक्टूबर): मेवाड़ को जोड़ने वाली यह ट्रेन जयपुर की बजाय अजमेर से ही संचालित होगी।

रेवाड़ी-मदार एक्सप्रेस (25 अक्टूबर): यह ट्रेन अपने तय रूट से आगे न जाकर केवल फुलेरा स्टेशन तक ही चलाई जाएगी।

बदले हुए रूट से चलेंगी ये 8 एक्सप्रेस ट्रेनें

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों को बंद करने के बजाय उनके रूट में बदलाव (Diverted Route) किया है।

24 अक्टूबर 2026 को बदले मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:

श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस

वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस

पोरबंदर-दिल्ली एक्सप्रेस

बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस

25 अक्टूबर 2026 को बदले मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:

जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस

चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस

देरी से चलने वाली गाड़ियां

बरेली-भुज एक्सप्रेस: 25 अक्टूबर 2026 को इस रेलसेवा को रास्ते में रेगुलेट (रोककर) किया जाएगा, जिससे यह कुछ समय देरी से पहुंचेगी।

मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस: 25 अक्टूबर 2026 को यह ट्रेन मदार स्टेशन से अपने निर्धारित समय से पूरे 2 घंटे 10 मिनट की देरी से रवाना होगी।

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Updated on:

28 Jun 2026 08:38 am

Published on:

28 Jun 2026 08:31 am

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