राजस्थान में रेलवे लेगा 4 दिन का ‘मेगा ब्लॉक’, 6 ट्रेनें रद्द- तो 30 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, देखिए पूरी लिस्ट

राजस्थान के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शुमार जयपुर जंक्शन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी अलर्ट सामने आया है। यदि आप आने वाले अक्टूबर महीने की 23 से लेकर 26 तारीख के बीच रेल सफर की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें। जयपुर रेल मंडल के मण्डावरिया-किशनगढ़ रेलवे स्टेशनों के मध्य आवश्यक तकनीकी और ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते रेलवे ने 4 दिनों का बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। इस विधिक निर्णय से त्योहारों के इस सीजन में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के सफर पर सीधा प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।