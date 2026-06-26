Rajasthan Electricity: बिजली उत्पादन में राजस्थान का विश्व रिकॉर्ड, अमेरिका के साथ बड़ी डील, जानें Inside Story

इस वैश्विक साझेदारी पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, "राजस्थान और कैलिफोर्निया भौगोलिक दृष्टि से भले ही एक-दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर स्थित हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों का साझा संकल्प और दूरदर्शी लक्ष्य बिल्कुल एक समान है। वह संकल्प है-स्वच्छ ऊर्जा का अधिकतम विस्तार करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर व पूरी तरह सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना। इस आपसी विधिक समझौते के माध्यम से दोनों देशों के ये दो अग्रणी राज्य एक-दूसरे के जमीनी अनुभवों, तकनीकी नवाचारों और विनियामक प्रणालियों से बहुत कुछ नया सीख सकेंगे।"