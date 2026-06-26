Rajasthan Politics : क्या सच में अशोक गहलोत के पैरों पर गिरकर रोए थे किरोड़ी लाल? जानें Viral Video का Fact Check

राजस्थान की सियासत में इन दिनों जबानी जंग और व्यक्तिगत आरोपों का दौर चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तीखी बयानबाजी जारी है। इसी सिलसिले में डोटासरा ने हाल ही में एक रैली के दौरान एक ऐसा दावा किया, जिसने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर चर्चाएं तेज़ कर दीं। डोटासरा के इस दावे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉ. किरोड़ी लाल मीणा एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। समर्थक और विरोधी इस वीडियो को 'पैरों में गिरने' के दावे से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस पूरे सियासी विवाद की जड़ क्या है और वायरल हो रहे इस वीडियो की असली सच्चाई क्या है।