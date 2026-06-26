PM नरेंद्र मोदी के मेट्रो फेज-2 परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले ग्रामीणों ने उठाई मांग, मेट्रो को चौमूं तक बढ़ाने की दरकार

मेट्रो फेज-2 कॉरिडोर में कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें 34 स्टेशन एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर बनाए जाएंगे, जबकि 2 स्टेशन भूमिगत होंगे। यह परियोजना पूरी होने के बाद जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग पर विचार करते हुए भविष्य में मेट्रो लाइन का विस्तार चौमूं तक करेगी।

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