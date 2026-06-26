Rising Rajasthan : राजस्थान में निवेश के दावों की सामने आई हकीकत, 83 फीसदी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग, जानें इनसाइड स्टोरी

विभाग - एमओयू - निवेश - संभावित - रोजगार

ऊर्जा विभाग - 472 - 6,15,995 - 39,256

कृषि विभाग - 716 - 8,149 - 24,110

पशुपालन विभाग- 26 - 210 - 732

उद्योग विभाग - 1,396 - 76,080 - 85,148

खान विभाग - 33 - 34,237 - 4,264

पर्यटन विभाग - 285 - 10,033 - 16,730

विमानन विभाग - 06 - 1,275 - 2,390

एलएसजी - 13 - 1,971 - 6,707

परिवहन विभाग - 01 - 15 - 50

यूडीएच - 401 - 37,929 - 53,085

खेल एवं युवा मामले - 01 - 90 - 10

कॉलेज शिक्षा विभाग - 21 - 248 - 5,125

डीएसईई - 08 - 87 - 3,537

आईटी एवं प्रौद्योगिकी - 05 - 1,012 - 3,126

स्कूल शिक्षा विभाग - 54 - 1,011 - 2,997

उच्च-तकनीकी शिक्षा - 206 - 56 - 439

संस्कृत शिक्षा विभाग - 09 - 98 - 752

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - 74 - 4,803 - 12,546

चिकित्सा शिक्षा विभाग - 15- 6,305 - 19,800

आयुष विभाग - 153 - 1,446 - 7,498

कुल योग - 3,895 - 8,01,048 - 2,88,302

(निवेश की राशि करोड़ रुपए में)