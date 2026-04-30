जयपुर एयरपोर्ट ने किया बड़ा कमाल: राजस्थान का पहला ‘वॉटर पॉजिटिविटी’ एयरपोर्ट बना, भूजल रिचार्ज में बनाया रिकॉर्ड

Airport Water Management System: जयपुर इंटरनेशल एयरपोर्ट ने जल संरक्षण और भूजल दोहन को लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान के पहले 'वॉटर पॉजिटिविटी' एयरपोर्ट बनने का सम्मान हासिल किया है। वहीं उत्तर भारत में दिल्ली के आइजीआइ हवाई अड्डे के बाद ऐसा दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। जिसमे भूजल दोहन से ज्यादा भूजल रिचार्ज करने में सफलता पाई है। जयपुर एयरपोर्ट को यह सर्टिफिकेशन, वैश्विक कंसल्टिंग फर्म 'ब्यूरो वेरिटास' ने एयरपोर्ट स्थित जल प्रबंधन सिस्टम की समीक्षा के बाद दिया है।