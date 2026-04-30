राजस्थान में 1 मई से शुरू होगी जनगणना, क्या आपकी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी? जानें क्या बोले निदेशक

सवाल: कोई गलत जानकारी दे तो क्या होगा?

गलत जानकारी देने या जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है। वैधानिक तौर पर और राष्ट्र के विकास के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जनगणना के लिए जानकारी अवश्य दें और सही दें। जनगणना कर्मचारी को घर में प्रवेश से भी कोई रोक नहीं सकता।