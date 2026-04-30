Jaipur: रजिस्ट्री दफ्तरों की शिफ्टिंग पर बवाल: गणगौरी बाजार का दफ्तर 15 किमी दूर जामडोली में शिफ्ट, भड़के लोग

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि करीब 72 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर निजी संपत्ति लेने की तैयारी है, जिससे एक खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की आशंका है। आरोप है कि जिस भवन में कार्यालय प्रस्तावित है, उसका मालिक खुद रजिस्ट्री से जुड़े काम करता है। लोगों ने उप-महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रा विभाग और स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में पूर्व सांसद महेश जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।