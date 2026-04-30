Jaipur Crime: ‘टोपीवाला चोर’ निकला म्यांमार का रिफ्यूजी, UNHCR कार्ड पर रह रहा आरोपी, 6 चोरी कबूलीं

वैशाली नगर थानाधिकारी आरती सिंह तंवर ने बताया कि गिरोह का एक सदस्य शहर की गलियों में कबाड़ बीनने और फेरी लगाने के बहाने सूने व निर्माणाधीन मकानों की रैकी कर उन्हें 'मार्क' करता था। इसके बाद मुख्य आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी पहनकर उन मकानों में घुसता और एसी की फिटिंग व बिजली के तार काटकर ले जाता था। चोरी के इन तारों को वह अन्य कबाड़ियों को बेच देता था। चोरी के संबंध में सत्यप्रकाश शर्मा, सचिन गर्ग, मनीष कुमार शर्मा, गोपाल राम, ज्ञानचंद विजय और कैलाशदान ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।