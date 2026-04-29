Ajmer Development: अजमेर को मिली सौगातें, 46 करोड़ की परियोजनाओं से बढ़ेगा खेल, स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण तेज

Multipurpose Stadium Ajmer: अजमेर. अजमेर शहर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। शहर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से मल्टीपर्पज स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर जैसी दो बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को इन परियोजनाओं के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।