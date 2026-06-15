Rajasthan Weather Update : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 3 घंटे में राजस्थान के 3 जिलों में बारिश, तेज हवा की संभावना

Weather Update 15 June : राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग की सुबह 7.16 बजे जारी नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान के 3 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, वज्रपात, मेघगर्जन और तूफानी हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के तीन जिलों के लिए येलो जारी किया है। जिसके तहत आगामी तीन घंटे में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा, वज्रपात तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।