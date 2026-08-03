राजस्थान BJP में निकाय-पंचायत चुनाव से पहले बड़ा ‘फेरबदल’, घनश्याम तिवाड़ी को बड़ी ज़िम्मेदारी 

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ घनश्याम तिवाड़ी - File PIC
राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की आहट के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश संगठन में अचानक हलचल तेज हो गई है। चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही भाजपा ने महज सात दिन पहले जारी की गई संभागीय चुनाव संचालन समिति में बड़ा फेरबदल करते हुए नई संशोधित सूची जारी कर दी है। पहली सूची जारी होने के हफ्ते भर भीतर कई दिग्गज नेताओं के प्रभार बदल दिए गए हैं, तो कई नए चेहरों को पहली बार चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे फेरबदल के बीच वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लाया गया है। उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 'चुनाव घोषणा पत्र समिति' का प्रमुख जिम्मा सौंपा गया है।
भाजपा द्वारा जारी संशोधित सूची के अनुसार जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभागों के प्रभारियों में व्यापक बदलाव देखने को मिला है।
जयपुर संभाग: वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी को घोषणा पत्र समिति में भेजे जाने के बाद जयपुर संभाग में उनकी जगह पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता को शामिल किया गया है। वहीं, भरतपुर संभाग से पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित को जयपुर भेजा गया है।
अजमेर संभाग: पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया को जयपुर की जगह अब अजमेर संभाग की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को भरतपुर से हटाकर अजमेर का दायित्व दिया गया है।
भरतपुर संभाग: पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को अजमेर से हटाकर भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, राज्यसभा सांसद अलका सिंह को पहली बार इस समिति में एंट्री मिली है।
बीकानेर संभाग: बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र गहलोत और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा को शामिल किया गया है। हालांकि, पूर्व सांसद संतोष अहलावत को इस संचालन समिति से बाहर रखा गया है।
स्थिर संभाग: जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के प्रभारियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
नगरीय निकाय चुनावों के लिए शहरी मतदाताओं के मिजाज को साधने के उद्देश्य से भाजपा ने अलग से 'स्थानीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति' का गठन किया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के साथ पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व राज्यसभा सांसद राजेन्द्र कुमार गहलोत, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता को इस समिति में शामिल किया गया है।
शहरी स्थानीय निकायों की व्यावहारिक समझ रखने वाले पूर्व महापौरों को विशेष स्थान दिया गया है। इसमें जयपुर की पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर, कोटा के महेश विजयवर्गीय, उदयपुर के गोविंद टांक, अजमेर की बृजलता हाड़ा, बीकानेर की सुशीला राजपुरोहित, बांसवाड़ा की कृष्णा कटारा, भीलवाड़ा के राकेश शर्मा और भरतपुर के गिरीश चौधरी को शामिल किया गया है।
समिति का कार्य: यह समिति राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के स्थानीय मुद्दों, शहरी विकास, सफाई, सड़क और मूलभूत सुविधाओं पर विभिन्न वर्गों से सुझाव एकत्र कर भाजपा का आधिकारिक घोषणा पत्र तैयार करेगी।
राजनीतिक गलियारों में महज एक हफ्ते के भीतर चुनाव संचालन समिति की सूची में संशोधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारों का मानना है कि क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने, बड़े नेताओं के अनुभवों का सटीक उपयोग करने और अंदरूनी खींचतान को शांत करने के लिए संगठन को यह संशोधन करना पड़ा है।
निकाय चुनावों में जीत दर्ज कर अपनी पकड़ साबित करने के लिए भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए वरिष्ठ नेताओं को उनकी उपयोगिता के अनुसार नए संभागों और समितियों में तैनात किया गया है।
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