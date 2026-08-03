राजस्थान BJP में निकाय-पंचायत चुनाव से पहले बड़ा ‘फेरबदल’, घनश्याम तिवाड़ी को बड़ी ज़िम्मेदारी 

राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की आहट के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश संगठन में अचानक हलचल तेज हो गई है। चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही भाजपा ने महज सात दिन पहले जारी की गई संभागीय चुनाव संचालन समिति में बड़ा फेरबदल करते हुए नई संशोधित सूची जारी कर दी है। पहली सूची जारी होने के हफ्ते भर भीतर कई दिग्गज नेताओं के प्रभार बदल दिए गए हैं, तो कई नए चेहरों को पहली बार चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे फेरबदल के बीच वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लाया गया है। उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 'चुनाव घोषणा पत्र समिति' का प्रमुख जिम्मा सौंपा गया है।