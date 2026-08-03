आईना: विधानसभा पर ‘अल नीनो’ ?



अमृत महोत्सव मनाना आसान है, लोकतंत्र को अमृत देना कठिन। विधानसभा जितनी अधिक बैठेगी, उतनी अधिक सुनेगी; जितनी अधिक सुनेगी, उतना ही बेहतर शासन दे सकेगी। यह सदन 75 वर्षों की उस लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतिनिधि है, जिसने हर कठिन दौर में जनता की आवाज को मंच दिया है। कसूर सदन का नहीं, उसे सीमित कर देने वाली सोच का है। लोकतंत्र की उम्र चुनावों से नहीं, उसके भीतर होने वाली बहसों से तय होती है। ध्यान रहे, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक सन्नाटा वही होता है, जो विधानसभा के भीतर पसरने लगे। इतिहास जब इसका हिसाब लिखेगा, तो सवाल सदन से नहीं, उसे खामोश करने वालों से पूछेगा।