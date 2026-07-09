आईना: सिस्टम का अंतिम सत्य… सिर्फ चालान

सवाल केवल परिवहन विभाग से नहीं है। सवाल उस पूरे तंत्र से है, जो सडक़ पर उतरने वाले हर भारी वाहन की वैधता तय करता है। जिस वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी हुआ, क्या उसकी वास्तविक जांच हुई थी? जिस चालक के हाथ में स्टीयरिंग था, उसका लाइसेंस किस प्रक्रिया से बना? क्या उसकी मेडिकल फिटनेस की नियमित जांच होती है? क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह नशे में नहीं था, लगातार कई घंटों की ड्राइविंग से थका नहीं था? क्या अलग-अलग जिलों में दर्ज चालानों का कोई साझा डिजिटल तंत्र है, जो आदतन नियम तोड़ने वाले वाहनों को तत्काल चिह्नित कर सड़क से हटा सके? यदि नहीं, तो यह तकनीक की नहीं, व्यवस्था की… प्राथमिकताओं की विफलता है।