3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर: CM प्रोटोकॉल के दौरान झुलसी रेशु गुप्ता का 45 दिन बाद ‘खुलासा’, इलाज और सरकारी दावों की खोल डाली पोल!

CM Convoy Accident Jaipur: जयपुर में CM के काफिले के दौरान झुलसी रेशु गुप्ता 45 दिन बाद भी सरकारी मदद का इंतजार कर रही हैं। कलक्टर से लेकर डिप्टी सीएम के चक्कर काटने के बाद भी सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Aug 03, 2026

Reshu Gupta Jaipur News

CM काफिले के दौरान झुलसी रेशु गुप्ता ने बयां किया दर्द (Photo-Patrika)

जयपुर. महल रोड पर सीएम का काफ़िले गुजरने के दौरान पुलिसकर्मी की कथित लापरवाही से झुलसी रेशु गुप्ता को हादसे के 45 दिन बीत जाने के बाद भी सरकारी सहायता का इंतजार है। रेशु का कहना है कि मदद के दावे केवल खबरों तक सीमित रह गए हैं। अब तक न तो किसी अधिकारी ने उनसे औपचारिक बातचीत की है और न ही कोई लिखित आश्वासन दिया है।

रेशु ने बताया कि मीडिया में खबरें आई कि सरकार इलाज का खर्च वहन करेगी और डेयरा बूथ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन हकीकत अलग है। उनसे न तो कोई आवेदन मांगा गया और न ही किसी अधिकारी ने संपर्क किया।

‘पिता का साया नहीं, भविष्य को लेकर डर’

रेशु ने भावुक होते हुए बताया कि वे एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से हैं। उनके सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका है, ऐसे में परिवार की आर्थिक और मानसिक जिम्मेदारियां पहले से ही काफी मुश्किल थीं। हादसे में उनके हाथ के साथ शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया, जिसकी जलन और दर्द आज भी उन्हें हर दिन महसूस होता है। उन्होंने कहा कि इस हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अब उन्हें अपने इलाज के साथ-साथ भविष्य की भी चिंता सताती रहती है। पिता के न होने के कारण परिवार को संभालने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। रेशु का कहना है कि उन्हें केवल सहानुभूति या आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि सरकार और प्रशासन से जमीन पर वास्तविक मदद, इलाज का पूरा खर्च और रोजगार चाहिए।

45 दिन में कहां-कहां लगाई गुहार

कलक्टर, सीएम-डिप्टी सीएम तक

  • 19 जून: सीएम का काफ़िले गुजरने के दौरान पुलिसकर्मी की कथित लापरवाही से हादसा।
  • 25 जून: नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
  • 28 जून: नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचीं, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।
  • 12 जुलाई: मुख्यमंत्री निवास पहुंचीं, केवल पर्ची ली गई। इसी दिन महिला आयोग भी गईं, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं मिला।
  • 20 जुलाई: जिला कलक्टर से मिलीं, वहां से भी कोई ठोस मदद नहीं मिली।
  • 1 अगस्त: उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मिलने पहुंचीं, लेकिन बिना मुलाकात किए लौटना पड़ा।

Jaipur Reshu Gupta Case: ‘आईने में चेहरा नहीं, बिखरे सपने नजर आते हैं’, खौलते पानी से झुलसी रेशु की दर्द भरी आपबीती

ये भी पढ़ें
Jaipur Reshu Gupta Case CM Convoy Accident Government Help

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 12:02 pm

Published on:

03 Aug 2026 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर: CM प्रोटोकॉल के दौरान झुलसी रेशु गुप्ता का 45 दिन बाद ‘खुलासा’, इलाज और सरकारी दावों की खोल डाली पोल!

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान की नई साजिश? जयपुर में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी महिला गिरफ्तार, हरियाणा की यूट्यूबर भी जांच के घेरे में

Crime News
जयपुर

राजस्थान BJP में निकाय-पंचायत चुनाव से पहले बड़ा ‘फेरबदल’, घनश्याम तिवाड़ी को बड़ी ज़िम्मेदारी 

Rajasthan BJP Reshuffle Divisional Election Committee Ghanshyam Tiwari Manifesto 2026
जयपुर

जयपुर में नामी संस्थान के हॉस्टल के खाने में मिले कीड़े, छात्रों का आरोप- एक महीने से खराब मिल रहा भोजन

CIPET Jaipur Mess Controversy
जयपुर

आईना: विधानसभा पर ‘अल नीनो’ ?

Rajasthan Vidhansabha
ओपिनियन

Rajasthan Congress : ‘क्या चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार बनेगी?’, मीडिया के तीखे सवाल पर पूर्व सीएम ने दिया बेबाक जवाब

 Ashok Gehlot reacts on Forth Time Chief Minister of Rajasthan and Clarification Govind Singh Dotasra Rift Controversy
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.