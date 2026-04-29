IMD Alert: आज देर रात होगी बारिश, मौसम विभाग का आया अलर्ट, बालोतरा में गिरे ओले

Yellow Alert: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बुधवार शाम जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी में पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज यानी रात नौ बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। ब्यावर, पाली, नागौर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाडा तथा चित्तौडगढ जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, मेघगर्जन व 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफतार से हवा चलेगी। धूलभरी आंधी आएगी। इन जिलों को ओरेंज अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा जोधपुर, बालोतरा, जालोर, बाड़मेर, बूंदी, सिरो​ही व कोटा जिलों में कहीं—कहीं हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है।