School Heat Wave Advisory: अब स्कूलों में 3 बार बजेगी वॉटर बेल, टाई में भी छूट, जारी की ये 10 प्रमुख गाइडलाइन

गर्मी से बचाव के लिए स्कूलों में स्वच्छ और ठंडे पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके तहत “वॉटर बेल” प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे दिन में कम से कम तीन बार बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जा सके। शिक्षकों को भी प्रत्येक पीरियड में बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने को कहा गया है।