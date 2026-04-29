Good News: राजस्थान के इस जिले में एक लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश, औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार

राज्य सरकार, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) के बीच कई दौर की बैठकों के बाद कांखला में करीब 111 एकड़ भूमि पर जिंक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव सामने आया है। इस परियोजना के तहत रीको द्वारा मास्टर प्लानिंग के साथ-साथ सड़क, जल और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।