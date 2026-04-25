Cancer Treatment: कैंसर उपचार में क्या खत्म हो जाएगी कीमोथेरेपी ? कैंसर इलाज में आ रही बड़ी क्रांति

Cancer Awareness: जयपुर. कैंसर जैसे जटिल रोग के खिलाफ लड़ाई में अब भारत नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को कहा कि आधुनिक चिकित्सा अनुसंधानों में कीमोथेरेपी जैसी पारंपरिक और कठिन प्रक्रिया के विकल्प के रूप में टैबलेट आधारित उपचार (ओरल थेरेपी) की पहल बेहद उत्साहजनक है। यह बदलाव न केवल मरीजों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकता है।