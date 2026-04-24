Digital Girls Hub: राजस्थान में युवतियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू

Women Empowerment: जयपुर. राजस्थान में युवतियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) और यूनिसेफ इंडिया के बीच डिजिटल गर्ल्स हब (डीजीएच) मॉडल को लेकर सहमति बनी है। इस संबंध में जयपुर स्थित आरएसएलडीसी कार्यालय में लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर आरएसएलडीसी के प्रबंध निदेशक ऋषभ मंडल और यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफरी मौजूद रहीं।