बीसलपुर डेम में पानी भरपूर फिर भी प्यासा जयपुर; जर्जर पाइप लाइन के 33 लीकेज बने मुसीबत

Bisalpur Project Delay: जयपुर शहर की प्यास का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी नहीं, बल्कि प्लानिंग की कमी बनती जा रही है। वर्ष 2009 में बीसलपुर पाइपलाइन से 2021 तक की आबादी की जरूरतों के हिसाब से सप्लाई शुरू हुई थी, जो अब 2026 की आबादी का बोझ ढो रही है। नई लाइन की तैयारी 2015 में शुरू होनी थी, लेकिन जिम्मेदार विंग की नींद एक दशक बाद खुली। अब हालात ऐसे हैं कि पाइप फट रहे हैं और हर शटडाउन के साथ लाखों लोगों की प्यास बढ़ रही है। बीसलपुर डेम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद जयपुर शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट के गंभीर हालात बन रहे हैं।