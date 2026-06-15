Jaipur: अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाला युवक बोला- ‘मैं राष्ट्रवादी हूं, माहौल खराब नहीं होने देंगे’

सोमवार को शहीद स्मारक पर नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन आयोजित किया गया था। शाम करीब साढ़े चार बजे अभिजीत दीपके जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। इसी दौरान कुछ युवकों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और थप्पड़ मार दिए। इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और शांति भंग के आरोप में पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया।