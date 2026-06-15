Jaipur: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आपस में भिड़े युवक, कई लोगों के फोन चोरी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

जयपुर। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ युवक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।