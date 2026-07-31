जयपुर में ‘भूमि समाधि’ से पहले जमकर हंगामा, पुलिस ने छात्र नेता को यूनिवर्सिटी कैम्पस से किया डीटेन

राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की बहाली और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर चुका है। विश्वविद्यालय कैम्पस से लेकर सड़कों तक पुलिस और छात्र नेताओं के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर से 'भूमि समाधि' लेने की चेतावनी देने वाले छात्र नेता लक्ष्यराज को पुलिस ने पहले ही कैम्पस से हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी ओर, टोंक फाटक के पास गांधी नगर स्टेशन के निकट पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 30 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जारी है। सरकार के रुख से नाराज होकर NSUI ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है और शाम तक मांग पूरी न होने पर जयपुर के व्यस्ततम टोंक रोड को जाम करने का अल्टीमेटम दिया है।