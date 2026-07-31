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श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व, डीएवी प्रधानाचार्य रंजन गौतम सम्मानित

डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जयपुर में गुरु पूर्णिमा पर्व। भारत विकास परिषद ने प्रधानाचार्य रंजन गौतम को किया सम्मानित, विद्यार्थियों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jul 31, 2026

DAV School PIC

DAV School PIC

राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता के वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के जीवन निर्माण और सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की अमूल्य भूमिका को नमन करते हुए उन्हें विशेष सम्मान अर्पित किया गया। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की उस गौरवशाली परंपरा का सजीव प्रतीक बना, जिसमें गुरु को ज्ञान, विवेक और संस्कारों का सर्वोच्च मार्गदर्शक माना जाता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गुरु भक्ति से समां बांध दिया।

गुरु श्लोकों और शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति

समारोह का शुभारंभ एक विशेष प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के साथ हुआ, जिसने पूरे स्कूल परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। विद्यार्थियों ने मधुर स्वर में पारंपरिक गुरु श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

विभिन्न कक्षाओं के छात्र-छात्राओं ने गुरु-शिष्य संबंध पर आधारित प्रेरणादायी भाषण, कविताएं और समूह गीत प्रस्तुत किए। गुरु भक्ति पर आधारित विद्यार्थियों की शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति इस समारोह का मुख्य आकर्षण रही, जिसने वहां मौजूद सभी शिक्षकों और अतिथियों का मन मोह लिया।

प्रधानाचार्य रंजन गौतम सम्मानित

भारतीय संस्कृति और शैक्षिक मूल्यों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विद्यालय के नेतृत्व की सराहना की गई। भारत विकास परिषद की ओर से डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य रंजन गौतम को उनके दूरदर्शी नेतृत्व, उत्कृष्ट मार्गदर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, खेल, कला और अनुकरणीय आचरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। साथ ही समर्पित सेवा देने वाले शिक्षकों को भी मंच से सम्मानित किया गया।

'ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण भी जरूरी'

सम्मान ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानाचार्य रंजन गौतम ने विद्यार्थियों को जीवन में गुरु के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि विद्यार्थी के भीतर चरित्र, करुणा और आत्मविश्वास का निर्माण करता है।

उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन, विनम्रता और अपने गुरुओं के प्रति सदैव कृतज्ञता की भावना बनाए रखें।

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Updated on:

31 Jul 2026 02:59 pm

Published on:

31 Jul 2026 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व, डीएवी प्रधानाचार्य रंजन गौतम सम्मानित

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