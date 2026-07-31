श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व, डीएवी प्रधानाचार्य रंजन गौतम सम्मानित

राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता के वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के जीवन निर्माण और सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की अमूल्य भूमिका को नमन करते हुए उन्हें विशेष सम्मान अर्पित किया गया। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की उस गौरवशाली परंपरा का सजीव प्रतीक बना, जिसमें गुरु को ज्ञान, विवेक और संस्कारों का सर्वोच्च मार्गदर्शक माना जाता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गुरु भक्ति से समां बांध दिया।