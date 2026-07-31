क्या जानते हैं ‘पानी की टंकी’ पर प्रोटेस्ट के बाद प्रदर्शनकारियों के साथ क्या होता है?

राजस्थान में अपनी मांगों को मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना एक चर्चित लेकिन जानलेवा तरीका बन चुका है। जयपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन और टोंक फाटक के पास NSUI के छात्रनेताओं द्वारा 27 घंटे से अधिक समय तक पानी की टंकी पर चढ़कर किया गया उग्र प्रदर्शन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। वर्ष 2022 से बंद पड़े छात्रसंघ चुनावों की बहाली और नीट (NEET) पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने इस खतरनाक रास्ते को चुना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब 20-30 मीटर ऊंची टंकी से उतरकर प्रदर्शनकारी नीचे आते हैं, तो उनके साथ कानूनी रूप से क्या होता है?