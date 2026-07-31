Jaipur Road Accident: बाल कटवाने निकला ‘राजा’ अब कभी नहीं लौटेगा, मां और छोटी बहन करती रहीं इंतजार

थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान सूर्य नगर (गोपालपुरा बायपास) निवासी विकल्प उर्फ राजा मीणा (19) के रूप में हुई है। विकल्प ने हाल ही बी.टेक में प्रवेश लिया था। उसके पिता राम प्रतिहार बूंदी में स्कूल व्याख्याता हैं, जबकि वह जयपुर में अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। बुधवार दोपहर वह घर से यह कहकर निकला था कि बाल कटवाकर थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद हादसे की सूचना आ गई। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।