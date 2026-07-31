पत्रिका हरयाळो राजस्थान अभियान: महिलाएं और छात्राएं करेंगी घूमर, विभिन्न किस्मों के लगाएंगे 108 पौधे

नेचर वेलफेयर कौंसिल और वाइटल केयर फाउंडेशन की सहभागिता से आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्राएं और महिलाएं पारंपरिक घूमर प्रस्तुत करेंगी। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ राजस्थानी संस्कृति को भी सहेजने का प्रयास होगा। मेहता ग्रुप के चेयरमैन राधेश्याम मेहता ने बताया कि कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सभी सहभागी पौधों के संरक्षण और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लेंगे।