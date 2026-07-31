31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

पत्रिका हरयाळो राजस्थान अभियान: महिलाएं और छात्राएं करेंगी घूमर, विभिन्न किस्मों के लगाएंगे 108 पौधे

Patrika Hariyalo Rajasthan Campaign: राजस्थान पत्रिका के हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत शनिवार को टोडी हरमाड़ा स्थित मेहता ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज में 108 पौधों का रोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक महिलाएं और छात्राएं पारंपरिक घूमर प्रस्तुत कर पर्यावरण संरक्षण और राजस्थानी संस्कृति का संदेश देंगी।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jul 31, 2026

Hariyaalo Rajasthan

फोटो: पत्रिका

राजस्थान पत्रिका के हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत शनिवार को सीकर रोड स्थित टोडी हरमाड़ा के मेहता ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज परिसर में हरियाली, पर्यावरण संरक्षण और राजस्थानी लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में 108 पौधों का रोपण किया जाएगा। इनमें नीम, पीपल, बरगद सहित फलदार और फूलदार पौधे शामिल होंगे।

नेचर वेलफेयर कौंसिल और वाइटल केयर फाउंडेशन की सहभागिता से आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्राएं और महिलाएं पारंपरिक घूमर प्रस्तुत करेंगी। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ राजस्थानी संस्कृति को भी सहेजने का प्रयास होगा। मेहता ग्रुप के चेयरमैन राधेश्याम मेहता ने बताया कि कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सभी सहभागी पौधों के संरक्षण और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लेंगे।

सीकर रोड पर हरियाली बढ़ाने की पहल

पिछले साल राजस्थान पत्रिका के हीट मैप अध्ययन में वीकेआई और सीकर रोड क्षेत्र शहर के सर्वाधिक हीट प्रभावित इलाकों में सामने आए हैं। इसी को देखते हुए हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत इस क्षेत्र में पौधरोपण कर हरित आवरण बढ़ाने की पहल की जा रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों में हरियाली के प्रति जनजागरूकता भी बढ़ेगी।

हरयाळो राजस्थान : ‘मैं शपथ लेता हूं… मैंने जो पौधा लगाया है, उसकी देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करूंगा’

ये भी पढ़ें
Hariyalo Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 09:31 am

Published on:

31 Jul 2026 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पत्रिका हरयाळो राजस्थान अभियान: महिलाएं और छात्राएं करेंगी घूमर, विभिन्न किस्मों के लगाएंगे 108 पौधे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Road Accident: बाल कटवाने निकला ‘राजा’ अब कभी नहीं लौटेगा, मां और छोटी बहन करती रहीं इंतजार

Jaipur Vande Mataram Road Accident
जयपुर

राजस्थान भर्ती परीक्षा घोटाला: 830 गिरफ्तार, 250 पर जुर्म साबित; सुरेश ढाका और यूनिक भांभू पर 1-1 लाख का इनाम

Rajasthan Recruitment Exam Scam
जयपुर

राजस्थान में दिखेगा पीएम मोदी के विज़न और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश का असर, जानें क्या है ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय’ नीति?

Bhajanlal Govt Detect Disrupt Destroy Policy Anti Drug Campaign Rajasthan
जयपुर

Rajasthan: कोटा, बूंदी और दौसा समेत 8 जिलों में बड़ा बदलाव, सौर ऊर्जा से होगी पानी की सप्लाई, हर महीने बचेंगे ₹184 करोड़

Rajasthan Solar Water Project
जयपुर

Rajasthan Vidhan Sabha : 20 अगस्त से विधानसभा में ‘घमासान’, UCC बिल, पेपर लीक और पंचायत चुनाव का दिखेगा असर

rajasthan vidhansabha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.