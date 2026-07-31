‘हमारा लाडला लौटा दो…’, MP के युवक का जयपुर में मर्डर, 3 छोटे-छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, पुलिस रिमांड पर आरोपी

बलवीर की शादी वर्ष 2019 में अरुणा से हुई थी। उसके तीन छोटे बच्चे हैं, छह वर्षीय बेटा लव्यांश, चार वर्षीय बेटी साक्षी और डेढ़ वर्षीय आरवी। बड़ा बेटा पहली कक्षा में पढ़ता है और छोटी बेटी ने इसी साल स्कूल जाना शुरू किया है। बच्चों को शायद अभी ये भी समझ नहीं है कि उनका पिता अब कभी घर नहीं लौटेगा। पत्नी अरुणा का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरा परिवार सदमे में है। बलवीर तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था। बुजुर्ग पिता प्रीतम जाटव और माता रामादेवी उसे परिवार का सबसे लाडला बताते थे। परिजन भी रोते-रोते बस यही बोल रहे थे 'हमारा लाडला लौटा दो।'