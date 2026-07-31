‘व्यक्तिवादी पूजा से कांग्रेस ने बहुत नुकसान झेला’, गहलोत आवास पर ‘चौथी बार CM’ के नारे लगने पर डोटासरा का तंज

डोटासरा ने कहा कि मालवीय कांग्रेस में मुझसे बड़े नेता थे, लेकिन एक गलती की वजह से आज मेरे पीछे खड़े हैं। अगर मेरी सिफारिश नहीं होती तो मालवीय कांग्रेस में दोबारा नहीं आ पाते। डोटासरा ने कहा कि अगर कोई कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ये अशोक गहलोत के यहां होकर आए हैं तो भी इनका स्वागत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले कहां जाकर आए थे।