राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव के लिए BJP का दांव, पहली बार नई चुनावी रणनीति; जानें राजनीतिक मायने

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा संगठन नई चुनावी रणनीति पर काम कर रहा है। पार्टी पहली बार विधानसभा चुनावों से इतर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र (विजन डॉक्यूमेंट) तैयार करने की तैयारी में है। इसके लिए संगठन स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार निकाय और पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र में स्थानीय जरूरतों, क्षेत्रवार विकास की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना को शामिल किया जाएगा।