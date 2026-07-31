राजस्थान हाईकोर्ट में आज 4 लार्जर बेंच, 6 खंडपीठ और 15 एकलपीठ करेंगी सुनवाई, 3 दिन जयपुर में रहेंगे सभी 39 न्यायाधीश

जयपुर स्थित हाईकोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति स्थापित किए जाने से संबंधित आचार्य धर्मेन्द्र व अन्य की वर्ष 1989 से लंबित याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। वहीं पॉक्सो और नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में सजा काट रहे दोषियों को खुली जेल में स्थानांतरित किए जाने की पात्रता और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी लार्जर बेंच विचार करेगी। इन मामलों में होने वाला फैसला भविष्य में समान प्रकृति के प्रकरणों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी नजीर बन सकता है। इन सभी मामलों पर आने वाला निर्णय राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था के साथ-साथ भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई की दिशा और प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है।