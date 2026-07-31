राजस्थान भर्ती परीक्षा घोटाला: 830 गिरफ्तार, 250 पर जुर्म साबित; सुरेश ढाका और यूनिक भांभू पर 1-1 लाख का इनाम

बता दें कि इनमें से 325 आरोपी पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी, फजी डिग्री, फजी दस्तावेज और अन्य अनियमितताओं के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने या दिलाने के मामलों में पकड़े गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जीवाड़े में 15 ऐसे सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, जो नौकरी में रहकर पेपर लीक गिरोह के साथ मिलीभगत कर रहे थे।