बांसवाड़ा: ‘धरने पर बैठूंगा, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता, अब कोई बच्चा नहीं मरना चाहिए’, हयान के पिता का दर्द छलका

डॉ. राजेश ने चेताया कि बच्चों को ले जा रही अधिकांश गाड़ियां अवैध रूप से गैस पर चल रही हैं, जो सीधे तौर पर मौत को दावत देने जैसा है। उन्होंने प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से अपनी खुद की सुरक्षित बसें चलाने की मांग की है। साथ ही, हाथ जोड़कर हर माता-पिता से गुहार लगाई है कि वे अपने मासूमों को ऑटो या खतरनाक वैन में स्कूल न भेजें। एक बेबस पिता का यह दर्द अब एक जंग बन चुका है, ताकि कोई और मां-बाप अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देने पर मजबूर न हों।