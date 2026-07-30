30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा: ‘धरने पर बैठूंगा, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता, अब कोई बच्चा नहीं मरना चाहिए’, हयान के पिता का दर्द छलका

Banswara Accident: स्कूल वैन हादसे में बेटे हयान की मौत के बाद पिता डॉ. राजेश वासनिया का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने मांगें नहीं मानीं तो स्कूल के बाहर धरने पर बैठेंगे। उनका कहना है कि अब किसी और बच्चे की जान नहीं जाने देंगे। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि बच्चों को ऑटो या वैन से स्कूल न भेजें और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाए।
2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Arvind Rao

Jul 30, 2026

Banswara School Van Accident

पिता राजेश वासनिया और मृतक हयान की तस्वीर (पत्रिका फोटो)

Banswara School Van Accident: बांसवाड़ा के डॉ. राजेश वसानिया की दुनिया पल भर में उजड़ गई। उनके मासूम बेटे हयान की असमय मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। जो आंखें कल तक दूसरों के बच्चों का इलाज कर खुशियां बांटती थीं, आज वही आंखें अपने ही जिगर के टुकड़े को खोकर लगातार बह रही हैं। इस असहनीय दर्द के बीच भी एक पिता का टूटना, एक बड़ी व्यवस्था के खिलाफ संकल्प में बदल गया है।

गले में अटकी सिसकियों और नम आंखों के साथ डॉ. राजेश कहते हैं, मेरे बच्चे की जान चली गई, इस कड़वे सच को मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब मैं किसी और के मासूम को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने ठान लिया है कि बेटे के अंतिम संस्कार के बाद वे स्कूल के दरवाजे पर धरने पर बैठेंगे और किसी भी असुरक्षित वैन को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। उनका यह गुस्सा उस लापरवाही के खिलाफ है, जो न जाने कितने घरों के चिराग बुझा रही है।

डॉ. राजेश ने चेताया कि बच्चों को ले जा रही अधिकांश गाड़ियां अवैध रूप से गैस पर चल रही हैं, जो सीधे तौर पर मौत को दावत देने जैसा है। उन्होंने प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से अपनी खुद की सुरक्षित बसें चलाने की मांग की है। साथ ही, हाथ जोड़कर हर माता-पिता से गुहार लगाई है कि वे अपने मासूमों को ऑटो या खतरनाक वैन में स्कूल न भेजें। एक बेबस पिता का यह दर्द अब एक जंग बन चुका है, ताकि कोई और मां-बाप अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देने पर मजबूर न हों।

वियतनाम से आ रहे भाई का इंतजार रह गया अधूरा

बांसवाड़ा में दाहोद मार्ग पर दुर्गा पेट्रोल पंप के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया था। बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। ओवरटेक करने के प्रयास में हुए इस हादसे में 16 वर्षीय छात्र हयान वसानिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल बच्चों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया।

हादसे की खबर मिलते ही हयान के घर और स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई। स्कूल प्रशासन ने तीन दिन के अवकाश की घोषणा की है। कक्षा 10वीं का छात्र हयान पढ़ाई में अव्वल होने के साथ-साथ एक उभरता हुआ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, तबला वादक और हैंडबॉल का राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी था।

हयान के पिता डॉ. राजेश वसानिया (आयुर्वेदिक चिकित्सक) और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वियतनाम में कार्यरत बड़ा भाई कलश, जो हयान के लिए ड्रोन लेकर आ रहा था, खबर मिलते ही भारत के लिए रवाना हो गया है। हयान ने सुबह घर से निकलते वक्त कहा था कि वह बड़े भाई का कमरा सजाएगा, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई।

ये रही हादसे की टाइमलाइन

  • 7.15 बजे सुबह दाहोद रोड पर स्कूली वैन का हादसा।
  • 7.35 बजे सुबह गंभीर घायल बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया।
  • 8.00 बजे सुबह तक अन्य दूसरे बच्चे भी एक-एक कर अस्पताल लाए जाते रहे।
  • 8.30 बजे सुबह एडीएम जिला अस्पताल पहुंचे और इसके बाद कलक्टर-एसपी पहुंचे।
  • 8.40 बजे सुबह प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मईडा भी जिला अस्पताल पहुंचे।
  • 8.50 बजे सुबह गंभीर घायल रुद्र को उदयपुर रेफर किया गया।
  • 8.55 बजे सुबह अस्पताल प्रशासन ने हयान को मृत घोषित किया।

Banswara Accident News: प्राइवेट स्कूल की वैन खड़े ट्रक से टकराई, 1 बच्चे की मौत, कई गंभीर घायल

ये भी पढ़ें
Banswara school van accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 09:13 am

Published on:

30 Jul 2026 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / बांसवाड़ा: ‘धरने पर बैठूंगा, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता, अब कोई बच्चा नहीं मरना चाहिए’, हयान के पिता का दर्द छलका

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो कॉलम – गुरु आश्रम सरोदा में हुआ पादुका पूजन

Rajasthan
बांसवाड़ा

दो या तीन कॉलम गुरु पूर्णिमा पर संतों का किया सम्मान

Rajasthan
बांसवाड़ा

लीड – शिक्षण संस्थाओं में भी रहा गुरु पूर्णिमा का उत्साह

Rajasthan
बांसवाड़ा

एंकर ‘जीवन में गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं’

Rajasthan
बांसवाड़ा

Banswara Accident: ‘अब कौन उड़ाएगा ड्रोन…, मेरा लाड़ला तो चला गया’, बोलते-बोलते फफक पड़े हयान के पिता

Banswara Accident
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.