लीड – शिक्षण संस्थाओं में भी रहा गुरु पूर्णिमा का उत्साह

जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हुए आयोजन
सागवाड़ा. महाराणा प्रताप विद्यालय में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, सम्मान एवं सांस्कृतिक उत्साह के साथ बुधवार को मनाया।
निदेशक राजेश जोशी, प्रधानाचार्य त्रिभुवन व्यास, एकेडमिक डायरेक्टर संजीव शर्मा एवं प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौहान के आतिथ्य में उत्सव मनाया। विद्यानिकेतन मधुकर परिसर में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्था प्रधान जितेंद्र जोशी एवं परिसर प्रभारी नागेंद्र शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलन किया। प्रभारी केतना सोमपुरा एवं ममता पाटीदार के प्रयासों से छात्र संसद एवं कन्या भारती का गठन किया। संचालन विजय लक्ष्मी भाटिया ने किया। आभार हितेश सोमपुरा ने व्यक्त किया।
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