राजस्थान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पर खान विभाग का बड़ा एक्शन, 20 करोड़ की बजरी लीज होगी निरस्त!

यह पूरी बजरी लीज पिछले कुछ समय से राजस्थान की राजनीति और पुलिस महकमे में जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल, वर्ष 2024 में इस बजरी खनन के लिए ई-टेंडर जारी किया गया था। इसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और सब-इंस्पेक्टर सहित करीब 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल ढाका की फर्म 'ढाका कंस्ट्रक्शन' ने करीब 20 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। दिसंबर 2025 में इस लीज को 5 साल के लिए माइनिंग की अंतिम मंजूरी मिली और करीब दो महीने पहले ही यहां धड़ल्ले से खनन का काम शुरू हुआ था।